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    Налог на транспорт в РК за 2020 год не будет повышен

    1 Января 2021, 17:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Размер налога на транспорт за 2020 год не будет повышен. Налогоплательщик должен исполнить налоговые обязательства за 2020 год до 1 апреля 2021 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Комитета госдоходов Минфина РК в Instagram.

    «При расчете суммы налога на транспорт будет применяться размер месячного расчетного показателя, действовавшего на 1 января 2020 года. Размер МРП в указанную дату составлял 2 651 тенге. Налог будет рассчитываться именно от этого показателя.

    При уплате налога на транспорт за 2021 год до 1 апреля 2022 года также будет применяться МРП, действовавший на момент 1 января 2021 года. Соответственно, налог на транспорт за 2020 год не будет повышен», - отмечают в КГД Минфина РК.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Транспорт Минфин РК
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