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    Налог на скот предлагают ввести в Кыргызстане

    23 Мая 2023, 20:43

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане предлагают ввести налог на сельскохозяйственных животных. Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Жогорку Кенеша КР.

    Согласно поправкам в Налоговый кодекс КР, предусматривается оплата налога на сельскохозяйственных животных (лошади, коровы, овцы, козы), один раз в год: овцы и козы – 100 сом (свыше 500 тенге), крупнорогатый скот – 250 сом (1270 тенге), лошади – 250 сом (1270 тенге).

    Изменения коснутся владельцев домашнего скота, которые содержат в частной собственности более 40 голов овец и коз, 3 коров и 2 лошадей. Уплачивающие налог на сельскохозяйственных животных лица будут освобождены от оплаты сбора за пользование пастбищами.

    Все средства будут поступать в местный бюджет органов местного самоуправления и направлены на решение вопросов местного значения, в том числе на обеспечение ветеринарных врачей, вакцинацию скота, улучшение пастбищной инфраструктуры.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Кыргызстан Налоги Мировые новости Животные
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