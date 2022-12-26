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    Налог на роскошь не коснется объема двигателя автомобиля - Алибек Куантыров

    26 Декабря 2022, 12:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров прокомментировал запланированное введение налога на роскошь в части наличия и эксплуатации автомобилей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы пока не рассматриваем налог на роскошь в зависимости от объема двигателя. В принципе, у нас в каком-то виде налог на роскошь представлен. Большой объем двигателя, прогрессивная шкала, идет налог на транспорт после трех литров. Здесь мы будет отталкиваться от стоимости. То есть, условно, автомобиль стоит 200 тысяч долларов, или определенное количество МРП, то при первоначальном взносе будет единый платеж либо ежегодный платеж. Что касается литража, вряд ли это будет связано с объемом двигателя», - сказал Алибек Куантыров в кулуарах пленарного заседания Сената.

    Между тем, определенной шкалы по данному вопросу, по его словам, пока нет.

    «Так как мы эту работу только начали, у нас активная фаза всех обсуждений будет в первом квартале 2023 года. Мы сейчас изучаем международный опыт развитых стран. Причем смотрим и объекты налогообложение. Их может быть много, вплоть до объектов искусства. Все это сейчас изучается», - пояснил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Экономика
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