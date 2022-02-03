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    Налог на роскошь: какие автомобили могут включить в список в Казахстане

    3 Февраля 2022, 14:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве финансов Казахстана рассказали о планах по внедрению налога на роскошь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На данный момент вынесены предложения по тому, какое имущество казахстанцев может облагаться повышенным налогообложением.

    «Предлагается рассмотреть вопрос внедрения повышенного налогообложения на автотранспортные средства люксовых моделей высокой стоимости, таких марок как, например, Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati и т.д. (по установленному перечню) путем введения повышающих коэффициентов к ставкам налога на транспортные средства в зависимости от стоимости (свыше установленного предела) и года выпуска автомобиля и повышения ставки регистрационного сбора. При этом по таким автомашинам должны быть исключены все льготы», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    Также к предметам роскоши можно отнести определенные классы летательных аппаратов, яхт и недвижимое имущество, находящееся в городах республиканского значения, областных центрах, курортных зонах следующее путем введения повышающих коэффициентов к налогу на имущество в зависимости от площади, к примеру: квартиры площадью более 300 квадратных метров; жилые дома, дачные (загородные) дома площадью более 400 квадратных метров.

    «Вопрос введения налогообложения предметов роскоши будет проработан на площадке Министерства национальной экономики, являющегося уполномоченным органом в сфере налоговой политики», - добавили в пресс-службе.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Экономика Транспорт Минфин РК Общество Налоги
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