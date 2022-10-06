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    Налог на роскошь - 610 млн тенге должны уплатить 720 владельцев недвижимости в РК

    6 Октября 2022, 10:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Основная часть собственников дорогого жилья проживает в городах республиканского значения и столице. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет государственных доходов Министерства финансов РК.

    В соответствии с Посланием Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2022 года «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» в целях перезагрузки фискального регулирования в 2023 году будет подготовлен новый Налоговый кодекс.

    В рамках налоговой реформы будет рассмотрена возможность введения так называемого «налога на роскошь», взимаемого при приобретении дорогостоящих объектов недвижимости, транспортных средств.

    Вопрос будет рассмотрен в рамках рабочей группы по совершенствованию налогового законодательства при Министерстве национальной экономики с учетом мирового опыта.

    По налогу на имущество физических лиц установлена прогрессивная шкала налоговых ставок в зависимости от стоимости, определяемой НАО «Правительство для граждан» для исчисления данного налога. Аналогично по налогу на транспорту установлена прогрессивная шкала налоговых ставок в зависимости от объема двигателя.

    Так, за 2021 год сумма налога на имущество 3,8 млн. физических лиц составила 15,3 млрд. тенге.

    В соответствии с оценочной стоимостью, предоставленной НАО «Правительство для граждан», основное количество налогоплательщиков - 3 млн человек, или 78,4% являются владельцами имущества стоимостью до 4 млн тенге.

    Вместе с тем, имеются объекты налогообложения с высокой оценочной стоимостью. Так, количество владельцев недвижимого имущества стоимостью свыше 100 млн тенге составило 720 человек, которым в целом начислено 610 млн тенге налога на имущество. Основная часть таких собственников проживает в городах республиканского значения и в столице – 649 человек, или 90,1%.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Жилье Налоги Послание Президента РК-2022
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