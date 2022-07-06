«Налог на Google» начали платить иностранные компании в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Первые иностранные компании «Яндекс Go», «Megogo» и «Xsolla», оказывающие электронные услуги в Кыргызстане, стали плательщиками НДС. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве финансов Кыргызской Республики.

Согласно Налоговому кодексу КР, с 1 января 2022 года все иностранные компании, которые реализуют услуги в электронной форме, обязаны платить налог на добавленную стоимость в бюджет республики. Ставка НДС составляет 12% с суммы реализованных услуг.

Ведомство запустило электронный сервис vat.salyk.kg, функционал которого позволяет иностранной организации, оказывающей электронные услуги, пройти удаленно налоговую регистрацию налогоплательщика НДС, получить идентификационный налоговый номер и доступ в личный кабинет.

Так называемый «Налог на Google» оплачивается иностранными организациями, оказывающими услуги в электронной форме без использования доменного имени или IP-адреса, зарегистрированного в КР, местом поставки которых признается территория страны.

Фото: ua.news