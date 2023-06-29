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    Налог для богатых москвичей предлагают увеличить в Госдуме

    29 Июня 2023, 11:27

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов направил главе ФНС Даниилу Егорову письмо, в котором предложил увеличить ставку НДФЛ до 20% для людей, которые зарабатывают в год более 25 млн рублей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РИА Новости.

    «Считаю, что для повышения социальной справедливости настало время увеличить налоговую ставку для богатых людей. Те, кто зарабатывает в год более 25 млн рублей, то есть больше 2 млн в месяц, должны уплачивать НДФЛ в размере 20%», — цитирует РИА Новости текст письма.

    По его словам, было бы лукавством не признавать, что изменения в основном затронут богатых жителей Москвы.

    Он отметил, что инфраструктура, благоустройство, новые парки и детские площадки должны финансироваться в том числе при помощи «налога на богатство».

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Россия Налоги
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