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    Наличие видеорегистратора в автотранспорте станет обязательным в Кыргызстане

    17 Октября 2022, 21:00

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В целях укрепления общественной безопасности и водительской дисциплины на дорогах в Кыргызстане предлагается обязать водителей оборудовать автотранспортные средства записывающими приборами, фиксирующими процесс движения. Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение Министерством внутренних дел КР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно статистике, в Кыргызстане на дорогах погибают почти 70% людей в возрасте от 25 до 40 лет.

    Авторы законопроекта считают, что нововведение повысит ответственность и улучшит дисциплину водителей при участии в дорожном движении, а также позитивно отразится на профилактике правонарушений и преступлений, а также их раскрытии.

    Данную норму предлагается ввести с 1 января 2025 года для транспортных средств первичной регистрации на территории КР, за исключением тракторов и самоходных технологических машин, а также автотранспорта, осуществляющего деятельность по перевозке пассажиров и перевозящего опасные грузы.



    Фото: ria.ru

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

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