Наличие штрафов теперь можно проверить в «e-Salyq Azamat»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Функция проверки штрафов появилась в мобильном приложении «e-Salyq Azamat», которое расширило спектр услуг, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Минфина РК.

Разработчики «e-Salyq Azamat» к существующим услугам добавили возможность проверки неоплаченных штрафов за административные правонарушения. Оплату штрафа можно сделать в «e-Salyq Azamat» в сервисе «оплата по реквизитам», указав вид штрафа и код органа государственных доходов.

Для того, чтобы данная функция стала доступной, необходимо обновить мобильное приложение в AppStore и/или PlayMarket (в зависимости от модели мобильного устройства).

Количество пользователей мобильного приложения «e-Salyq Azamat» достигло отметки в 700 тыс. человек.

Самой востребованной услугой является сервис сдачи декларации в рамках первого этапа всеобщего декларирования. Используя приложение, уже сдали свои декларации 308 405 казахстанцев.

Бесплатное мобильное приложение «e-Salyq Azamat» можно скачать в «App Store» или «Play Market». Информация о способах авторизации доступна в мобильном приложении. На YouTube канале КГД размещены пошаговые инструкции по работе в приложении.

Более подробную информацию можно получить на сайте КГД МФ РК или по номеру «1414».