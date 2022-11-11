Наличие планшетов в школах позволит учащимся получить доступ к и образовательным платформам – эксперт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Минпросвещения РК планирует обеспечить школы планшетами, которые предоставят дополнительные возможности для обучения, а также облегчат рюкзаки школьников. Основатель издательства «Келешек-2030» Кукаршин Бексултанова рассказала о возможностях, которые откроет инициатива для образовательного процесса, передает МИА «Казинформ».

«Наше издательство уже много лет занимается разработкой учебников и пособий. Мы развиваем линии как печатных изданий, так и электронных. Нами разработаны электронные учебники и обучающие ресурсы по алгебре, геометрии, художественному труду, НВТП, графике и проектированию, географии. Образовательные технологии непрерывно развиваются, и мы держим руку на пульсе. Авторские коллективы и команда издательства ведут работу над созданием контента в соответствии с современными стандартами и требованиями госэкспертизы», - сказала Кукаршин Бексултанова.

По ее словам, технические возможности позволяют расширить функциональность электронных учебников в сравнении с бумажными. В них представлен обширный видеоконтент с объяснением материала уроков, разбором решения задач, мастер-классами. Интерактивный контент позволяет проводить оценку знаний с разбором ошибок и получать новые знания в игровом формате. Предусмотрена связь учителя и ученика с отправкой выполненных заданий, ссылок. Реализованы тренажеры для выполнения эскизирования, моделирования и многое другое».

«Вспомогательным инструментом выступают и цифровые ресурсы издательства. К примеру, конструктор по алгебре - это база дифференцированных по целям обучения заданий с дескрипторами. Он позволяет учителю конструировать и варьировать задания для суммативного и формативного оценивания, распечатывать их или отправлять ссылки для выполнения ученикам. Или электронные географические карты. В них реализована возможность послойного отображения объектов, их выделения, масштабирования, встроены задания для проверки географической номенклатуры. Эти ресурсы открывают множество возможностей для обогащения учебного процесса», - сказала она.

«Приобретя один учебник, его можно использовать четыре года. После загрузки и установки наши ресурсы работают автономно на компьютерах и планшетах, без необходимости постоянного подключения к интернету. Наличие планшетов в школах позволит учащимся получить удобный доступ к электронным учебникам и образовательным платформам», – отметила К. Бексултанова.



