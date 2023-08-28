Наличие остатков ветпрепаратов в продуктах представляет риски для людей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Скрининг лекарственных ветеринарных препаратов в продуктах питания – важный этап обеспечения безопасности пищевой цепи и здоровья потребителей. Ветеринарные препараты могут использоваться в сельском хозяйстве для профилактики и лечения болезней животных, но их наличие в продуктах питания может представлять потенциальные риски для людей. Об этом передает МИА «Казинформ».

Риски для потребителя:

Неправильное применение ветеринарных препаратов или недостаточная осторожность при их использовании могут привести к накоплению остатков веществ в мясе, молоке и других продуктах животного происхождения. Эти остатки могут оказать негативное воздействие на здоровье человека при потреблении таких продуктов.

Продолжительное и неконтролируемое использование ветеринарных препаратов может привести к развитию резистентности бактерий и других микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарствам. Это может сделать лечение инфекций у людей менее эффективным.

Способы ограничения и предотвращения рисков:

Важно разработать и строго соблюдать стандарты использования ветеринарных препаратов, включая правила дозировки, применения и сроки изоляции животных после лечения. Это поможет снизить вероятность остатков препаратов в продуктах.

Регуляторные органы должны установить жесткие системы контроля и мониторинга содержания веществ в продуктах животного происхождения. Это позволит быстро выявлять и изолировать продукцию с высоким содержанием остатков.

Обучение фермеров и работников сельского хозяйства правильным методам использования ветеринарных препаратов и их последствиям является важной частью предотвращения рисков.

Системы регулирования должны строго контролировать регистрацию, продажу и применение ветеринарных препаратов, а также устанавливать предельно допустимые уровни остатков в продуктах.

Разнообразный рацион животных может снизить риск концентрации остатков в продуктах. Правильное питание и уход за животными также могут улучшить их здоровье и снизить потребность в лекарственных средствах.

Скрининг лекарственных ветеринарных препаратов в продуктах питания – это важное звено в обеспечении безопасности пищевой цепи. Он позволяет выявлять и контролировать остатки препаратов, минимизируя риски для здоровья потребителей и поддерживая качество продуктов животного происхождения на высоком уровне.