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    Наличие остатков ветпрепаратов в продуктах представляет риски для людей

    28 Августа 2023, 20:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Скрининг лекарственных ветеринарных препаратов в продуктах питания – важный этап обеспечения безопасности пищевой цепи и здоровья потребителей. Ветеринарные препараты могут использоваться в сельском хозяйстве для профилактики и лечения болезней животных, но их наличие в продуктах питания может представлять потенциальные риски для людей. Об этом передает МИА «Казинформ».

    Риски для потребителя:

    Неправильное применение ветеринарных препаратов или недостаточная осторожность при их использовании могут привести к накоплению остатков веществ в мясе, молоке и других продуктах животного происхождения. Эти остатки могут оказать негативное воздействие на здоровье человека при потреблении таких продуктов.

    Продолжительное и неконтролируемое использование ветеринарных препаратов может привести к развитию резистентности бактерий и других микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарствам. Это может сделать лечение инфекций у людей менее эффективным.

    Способы ограничения и предотвращения рисков:

    Важно разработать и строго соблюдать стандарты использования ветеринарных препаратов, включая правила дозировки, применения и сроки изоляции животных после лечения. Это поможет снизить вероятность остатков препаратов в продуктах.

    Регуляторные органы должны установить жесткие системы контроля и мониторинга содержания веществ в продуктах животного происхождения. Это позволит быстро выявлять и изолировать продукцию с высоким содержанием остатков.

    Обучение фермеров и работников сельского хозяйства правильным методам использования ветеринарных препаратов и их последствиям является важной частью предотвращения рисков.

    Системы регулирования должны строго контролировать регистрацию, продажу и применение ветеринарных препаратов, а также устанавливать предельно допустимые уровни остатков в продуктах.

    Разнообразный рацион животных может снизить риск концентрации остатков в продуктах. Правильное питание и уход за животными также могут улучшить их здоровье и снизить потребность в лекарственных средствах.

    Скрининг лекарственных ветеринарных препаратов в продуктах питания – это важное звено в обеспечении безопасности пищевой цепи. Он позволяет выявлять и контролировать остатки препаратов, минимизируя риски для здоровья потребителей и поддерживая качество продуктов животного происхождения на высоком уровне.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Здравоохранение УДП
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