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    Наличие диплома не является подтверждением уровня квалификации - глава Минтруда

    5 Декабря 2022, 13:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане разработан проект закона «О профессиональных квалификациях», который свяжет систему образования с требованиями работодателей. Согласно документу работники при трудоустройстве будут подтверждать свои навыки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как пояснила министр, в Казахстане планируется повышение навыков рабочей силы.

    «Следует признать, что сегодня наличие диплома не является подтверждением уровня квалификации. Поэтому при приеме на работу большая часть работодателей выдвигают требование о наличии опыта. Это становится препятствием при трудоустройстве молодежи. В связи с этим разработан проект закона «О профессиональных квалификациях», который свяжет систему образования с требованиями работодателей через развитие Национальной системы квалификаций. То есть образовательные программы будут разработаны в соответствии с техническими заданиями работодателей или так называемыми профстандартами», - сказала Тамара Дуйсенова на правительственном часе в Мажилисе.

    Министр добавила, что будет внедрена система сертификации. Сертификаты будут выдаваться после оценки знаний, трудовых навыков и квалификации, которые необходимы на практике. При этом получить их смогут как обладатели формального, так и неформального и информального образования.

    Также министр сообщила о работе формирования цифровых центров занятости.

    «На сегодняшний день процесс поиска работы, регистрации в качестве безработного, подачи заявления на назначение соцвыплат по потере работы из ГФСС полностью оцифрованы и реализуются через Электронную биржу труда. В связи с этим в проекте Соцкодекса предусматривается трансформация центров занятости в мобильные центры, которые будут координировать все инициативы и программы по развитию региональных рынков труда с учетом специфики областей», - резюмировала Т. Дуйсенова.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Образование Минтруда РК
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