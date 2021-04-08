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    Налетчики похитили кассира обменника в ЗКО: о дерзком ограблении рассказали в полиции

    8 Апреля 2021, 22:40

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Полицейские ЗКО раскрыли дерзкое преступление, совершенное днем в областном центре. Стражи порядка задержали мужчин, ограбивших магазин и обменный пункт. Об этом подробнее рассказали в очередном выпуске программы Polisia.kz, передает МИА «Казинформ».

    В дежурную часть Управления полиции города Уральск поступил тревожный звонок от продавца одного из магазинов города. Она сообщила о разбойном нападении с пистолетом. А через пару часов с таким же сообщением обратилась в полицию кассир обменного пункта.

    Угрожая пистолетом продавцу, злоумышленники из кассы магазина похитили 75 тысяч тенге. На месте происшествия оперативники обнаружили, что преступники ограбили еще и обменный пункт, который находился в здании вышеуказанного магазина. Оттуда мужчины забрали полтора миллиона тенге, 260 долларов США, 260 евро, 169 тысяч российских рублей, а также личные вещи кассира.

    Целью преступников, как оказалось, был не магазин, а именно пункт обмена валюты. Этот налет они тщательно готовили. Похитили кассира, когда она шла на работу. Прошли к служебному входу обменного пункта через магазин, сняли объект с сигнализации, дверь служебного входа открыли ключами кассира, пока она лежала связанная в машине. Уже отходя, они прихватили все деньги из кассы магазина. Пистолет, которым они угрожали продавцу, как оказалось, был муляжом.

    Преступники скрылись с места преступления на автомашине. Связанную кассиршу оставили по дороге. Она позвонила в полицию, как только смогла избавиться от связывавших ее веревок и дойти до ближайшего дома.

    «Данное преступление отличалось своей дерзостью. Было совершено в светлое время суток. Само преступление подозреваемыми лицами было тщательно подготовлено. Злоумышленники готовились к этому преступлению, оно не было спонтанным», – отметил заместитель начальника УП г. Уральска Нурлан Бисенов.

    С помощью камер видеонаблюдения полицейские отследили пути следования преступников. В ходе проверок стражи порядка выяснили, что автомашина, на которой уехали подозреваемые, снята с учета, на ней были подложные российские номера.

    Полицейские задержали трех подозреваемых. Двое из них оказались жителями Актюбинской области. У мужчин изъяли вещественные доказательства. В настоящее время ведется расследование.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Западно-Казахстанская область Борьба с преступностью
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