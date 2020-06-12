Налет на столичную аптеку: задержан 18-летний парень

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичными полицейскими задержан подозреваемый в грабеже, который пытался похитить психотропные препараты в аптеке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султан.

Сотрудниками криминальной полиции УП района «Есиль» задержан гражданин, 2002 года рождения, который, угрожая фармацевту предметом, похожим на пистолет, пытался похитить психотропные препараты в аптеке.

Парень состоит на учете в «Медицинском центре проблем психического здоровья».

В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 191 УК РК.







