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Наладить  в рамках ЕАЭС производство микрочипов, применяемых в производстве автомобилей, предложил Президент РК

10 Декабря 2021 17:20
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Наладить  в рамках ЕАЭС производство микрочипов, применяемых в производстве автомобилей, предложил Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Наладить совместное производство микрочипов, применяемых в производстве автомобилей, предложил странам ЕАЭС Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Текущие реалии и новые вызовы, в том числе связанные и с появлением очередного штамма коронавируса требуют от нас еще большей отдачи», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

В связи с этим Глава государства высказал ряд предложений, которые требуют особого внимания.

«Третий год подряд мы являемся свидетелями беспрецедентного спроса на цифровую продукцию и электронные услуги. При этом борьба идет не только за эксклюзивные инновационные технологические решения, но и за элементарные расходные материалы. Уже сегодня на мировом рынке машиностроения наблюдаются системные сбои в виду нехватки микрочипов и компьютерных элементов. Машиностроительные отрасли наших стран не являются исключением. В этой связи предлагается поручить нашим Правительствам при содействии научно-исследовательских институтов проработать вопрос реализации совместных кооперационных проектов по производству микрочипов и компьютерных элементов для машиностроительной отрасли. Требуется создать производственную базу, которая позволит удовлетворить в полном объеме потребности наших предприятий, а в дальнейшем наладить и экспорт», - добавил Касым-Жомарт Токаев.


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#Президент Казахстана   #ЕАЭС  
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Автор:

Серик Сабеков

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