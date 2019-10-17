«Накуренный» водитель автобуса возил пассажиров в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Водителя автобуса в наркотическом опьянении задержали в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

Водитель автобуса 103-го маршрута был задержан сегодня в микрорайоне «Шанырак», по улице Отемисулы.

«Водитель - гр. С., 1976 года рождения, с момента проверки документов вел себя очень заторможено. Инспекторами было решено провести его через медицинское освидетельствование. Оказалось, не зря. Согласно заключению судебно-наркологической экспертизы, гр. С. находился в состоянии наркотического опьянения, вызванного употреблением каннабиноидов. Сам водитель не отрицает данный факт, уточняя, что, якобы, курил марихуану несколько дней назад. Тут возникает вопрос, как администрация автопарка могла допустить к пассажирским перевозкам нетрезвого человека. Это ведь реальная угроза, как для сотни его пассажиров, так и для других участников дорожного движения», - сказал заместитель начальника управления административной полиции департамента полиции Алматы Нурлан Аманбек.

Спикер также уточнил, что водитель был отстранен от управления автобусом. В отношении него возбуждено административное производство, материалы которого на днях будут направлены в Специализированный межрайонный административный суд города для принятия решения.