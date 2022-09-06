Накоплены запасы угля в достаточном количестве - глава МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством индустрии и инфраструктурного развития еженедельно проводится мониторинг по обеспеченности углем населения и коммунально-бытового сектора. Об этом заявил на заседании Правительства глава ведомства Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По оперативным данным угледобывающими компаниями за январь-июль 2022 года добыто 66,4 млн тонн угля (без учета угольного концентрата), что составляет 106% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года», - сказал Каирбек Ускенбаев.

Министр сообщил, что по оперативным данным за отчетный период отгрузка угля на внутренний рынок страны составила:

- на коммунально-бытовые нужды и населению отгружено порядка 4,5 млн тонн;

- энергопроизводящим предприятиям 35 млн тонн;

- промышленным предприятиям 4,2 млн тонн;

- экспорт составляет 19 млн тонн.

В разрезе крупных угольных компаний наблюдается рост добычи на разрезах «Шубарколь Комир» (доля 10,5%), «Восточный» (доля 14,8%), «Майкубен-Вест» (доля 3,9%) и «Каражыра» (доля 7,3%).

«В целом, во всех регионах накоплены запасы угля в достаточном количестве. Парк железнодорожного транспорта обеспечивает перевозку угля в полном объеме», - заверил Каирбек Ускенбаев.







