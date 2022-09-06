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    Накоплены запасы угля в достаточном количестве - глава МИИР РК

    6 Сентября 2022, 12:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством индустрии и инфраструктурного развития еженедельно проводится мониторинг по обеспеченности углем населения и коммунально-бытового сектора. Об этом заявил на заседании Правительства глава ведомства Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По оперативным данным угледобывающими компаниями за январь-июль 2022 года добыто 66,4 млн тонн угля (без учета угольного концентрата), что составляет 106% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года», - сказал Каирбек Ускенбаев.

    Министр сообщил, что по оперативным данным за отчетный период отгрузка угля на внутренний рынок страны составила:

    - на коммунально-бытовые нужды и населению отгружено порядка 4,5 млн тонн;

    - энергопроизводящим предприятиям 35 млн тонн;

    - промышленным предприятиям 4,2 млн тонн;

    - экспорт составляет 19 млн тонн.

    В разрезе крупных угольных компаний наблюдается рост добычи на разрезах «Шубарколь Комир» (доля 10,5%), «Восточный» (доля 14,8%), «Майкубен-Вест» (доля 3,9%) и «Каражыра» (доля 7,3%).

    «В целом, во всех регионах накоплены запасы угля в достаточном количестве. Парк железнодорожного транспорта обеспечивает перевозку угля в полном объеме», - заверил Каирбек Ускенбаев.



    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК МИИР РК Уголь
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