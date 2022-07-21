Накопленный убыток Холдинга «Зерде» за 2016-2021 годы составил 7 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана опубликовало официальную позицию по расформированию Холдинга «Зерде», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЦРИАП.

За последние годы нашей стране удалось достигнуть значительного прогресса в сфере развития «электронного правительства».

Это нашло отражение и в рейтинге международных организаций.

Согласно последнему исследованию ООН по уровню развития «электронного правительства» по итогам 2020 года по сравнению с 2018 годом Казахстан улучшил свои позиции на десять пунктов и занял 29 место в рейтинге.

Достигнутые результаты стали возможными благодаря политической поддержке руководства страны и являются общей заслугой IT-сообщества, коллективов АО «Национальные информационные технологии», Международного Технопарка «Astana Hub», Холдинга «Зерде», профильного Министерства и государственных органов.

Отдельная благодарность тысячам рядовых IT-специалистов, которые годами трудятся в системе цифрового ведомства, несмотря на более привлекательные условия на рынке, и вносят огромный вклад в цифровизацию государственного и общественного сектора.

К сожалению, в структуре корпоративного управления накопились и определенные проблемы, в том числе системного характера.

Холдинг не смог состояться как полноценный институт развития отрасли ИКТ ввиду объективных и субъективных причин.

Сегодня, Холдинг «Зерде» не генерирует самостоятельной прибыли и содержится за счет дивидендов от АО «НИТ», который, в свою очередь, получает заказы от государства на осуществление функций оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры «электронного правительства».

Это подтверждается аудиторскими отчетами.

Убыточная деятельность самого Холдинга, критическая зависимость от объемов выделяемых из бюджета средств и финансового состояния АО «НИТ», непропорциональное распределение средств на содержание управляющего Холдинга и дочерних организаций вызывает справедливую критику IT-сообщества и контрольных органов.

Увеличение выручки Холдинга «Зерде» по итогам 2021 года стало возможным благодаря заказу МЦРИАП на обследование ИК-инфраструктуры и объектов информатизации «электронного правительства». Это позволило Холдингу «Зерде» получить положительную валовую прибыль, но по итогам года деятельность оказалась вновь убыточной.

На имеющиеся проблемы особое внимание было обращено Счетным комитетом по итогам последней проверки. За период 2016-2021 г. накопленный убыток Холдинга составил 7 млрд. тенге.

На текущий момент в структуре Холдинга «Зерде» находятся три дочерние организации: Технопарк «Astana Hub» акционерные общества «НИТ» и «Qazinnovations».

При этом по ключевым направлениям своей деятельности дочерние организации взаимодействуют непосредственно с цифровым Министерством либо государственными органами.

Такая структура, при которой корпоративное управление сосредоточено в холдинговой компании, а курирование дочерних организаций по основному профилю осуществляется уполномоченным органом напрямую, выглядит громоздкой.

Поэтому сегодня назрела необходимость выстроить качественно новую конфигурацию управления ИКТ отраслью с учетом новых стратегических задач и поручений руководства страны по ускорению темпов цифровизации.

При этом необходимо особо отметить, что предстоящая трансформация касается упразднения холдинговой структуры корпоративного управления и не затронет производственный персонал Холдинга «Зерде».

В этом контексте необходимо рассматривать и вопрос передачи функций «сервисного интегратора» в РГП «Центр поддержки цифрового правительства», основными задачами которого являются методическое и организационное сопровождение процессов цифровой трансформации государственного управления и осуществления мониторинга за реализацией всех национальных проектов и программных документов.

РГП «Центр поддержки цифрового правительства» был создан по прямому поручению Главы государства в качестве ведущего аналитического центра для государственных органов.

Поэтому Правительством было принято решение о передаче функций «сервисного интегратора» из «Зерде» в РГП «Центр поддержки цифрового правительства», в структуре которого функционирует Центр цифровой трансформации.

При этом все причитающиеся выплаты бывшие сотрудники Холдинга «Зерде», перешедшие на работу РГП «Центр поддержки цифрового правительства» получат в полном объеме.

Сегодня основным приоритетом является реформирование управления государственным IT-сектором при сохранении кадрового потенциала. Это общая задача Министерства, Холдинга «Зерде» и дочерних организаций.

Министерство будет исходить из интересов сотрудников с учетом необходимости обеспечения их максимальной социальной защищенности и последующего трудоустройства в соответствии со специальностью и квалификацией.

Весь процесс будет проходить открыто и прозрачно, чтобы высвобождаемые сотрудники смогли принять взвешенное и обдуманное решение относительно перспектив своей дальнейшей трудовой деятельности.

20 июля т.г. состоялась первая встреча Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Мусина Б.Б. с коллективом Холдинга, где были озвучены планы и выработаны первые шаги по дальнейшему диалогу. Такие встречи будут проходить с коллегами на протяжении всего процесса расформирования холдинга.

Рассчитываем, что подавляющее большинство сотрудников останутся в системе цифрового ведомства для продолжения совместной работы над новыми проектами.