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    Накопленная рублевая масса в кассах БВУ не критическая – Галымжан Пирматов

    26 Октября 2022, 17:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Будут ли в Казахстане вводить меры по разовому вывозу рублевой массы? На этот вопрос ответил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На пресс-конференции ему был задан вопрос: «После объявления частичной мобилизации в РФ приехало очень много россиян, и мы видели большие очереди в обменниках. Будет ли Нацбанк и Правительство вводить меры по разовому вывозу рублевой массы, как это было сделано в конце лета?»

    «Если вы помните, в марте текущего года указом нашего Президента в Казахстане были введены ограничения по вывозу иностранной валюты. Цель данного указа – сохранение стабильности финансовой системы и минимизация санкционных рисков», - ответил Галымжан Пирматов.

    Глава Нацбанка отметил, что с апреля по июль наблюдалось накопление наличный рублевой валюты в кассах банков второго уровня.

    «В июле-августе мы разрешили вывезти всю накопленную наличность. Если вы помните - 38,3 млрд рублей. На сегодня, по последним нашим данным, рублевая масса в кассах банков второго уровня не критическая, мы наблюдаем за этим ежедневно. При необходимости Нацбанк и Правительство примут необходимые решения», - добавил Галымжан Пирматов.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Нацбанк Казахстана Банки Экономика
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