Накопления на 13,4 трлн тенге сформированы на счетах вкладчиков ЕНПФ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 1 июля 2022 года на счетах вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда сформированы пенсионные накопления на сумму 13,4 трлн тенге, увеличившись за год, то есть по сравнению с 1 июля 2021 года, более чем на 616 млрд тенге (или 4,8%). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕНПФ.

Основная сумма пенсионных накоплений сформировалась за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и составила почти 13 трлн тенге (увеличение с начала года на 2,2%, за год на 4,4%). Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) составила 394,3 млрд тенге, увеличившись с 1 июля 2021 года на 19 %. На счетах по добровольным пенсионным взносам накоплено более 2,7 млрд тенге – наблюдается самое значительное увеличение – 48% выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Накопления в целом увеличились, прежде всего, за счет пенсионных взносов. За шесть месяцев 2022 года на счета вкладчиков поступили пенсионные взносы в общем объеме около 811,3 млрд тенге. Из общего объема взносов более 95 % составляют поступления в ЕНПФ по ОПВ: 772,5 млрд тенге перечислено с начала года на ОПВ работающих граждан. На индивидуальные пенсионные счета по ОППВ работников, занятых во вредных и опасных условиях труда, поступило около 37,5 млрд тенге. 1,3 млрд тенге было перечислено с начала года на счета по ДПВ.

После снижения инвестиционного дохода в мае этого года показатели доходности снова пошли вверх, перекрыв временные убытки. В результате за полгода чистый инвестиционный доход вкладчиков превысил 338 млрд тенге.

Число индивидуальных пенсионных счетов в ЕНПФ по всем видам взносов на 1 июля 2022 года также составило 11,9 млн единиц (рост за год 2,7%). Наибольшее количество счетов открыто по обязательным пенсионным взносам (ОПВ) – 10 879 857 единиц.

Количество счетов, сформированных за счет ОППВ, увеличилось за год почти на 9% и составило 573 754 единицы. Наибольший рост ИПС наблюдается по учету ДПВ - их количество увеличилось в течение года почти в 6 раз и достигло 303 592 единиц.

Значительный прирост по ДПВ продолжается в связи с тем, что из Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД) в ЕНПФ были переведены невостребованные суммы гарантийного возмещения по депозиторам для зачисления на индивидуальные пенсионные счета (ИПС) для учета добровольных пенсионных взносов (ДПВ). При этом средства, поступившие на ДПВ начинают инвестироваться и на них начисляется инвестиционный доход.

С начала года ЕНПФ выплатил 984,2 млрд тенге. Большую часть выплат составили единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) на улучшение жилищных условий и лечение – около 849,4 млрд тенге. Выплаты по возрасту составили 57,3 млрд тенге, выплаты по наследству - 34 млрд тенге, выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК – 25,6 млрд тенге, в страховые организации переведено около 13,8 млрд тенге, выплаты на погребение - 2,8 млрд тенге и выплаты по инвалидности - 1,2 млрд тенге.

Сумма средней ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ, в связи с достижением пенсионного возраста, составила 29 794 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты - 707 326 тенге.