Накопится достаточная сумма - министр Нацэкономики о «Нацфонде – детям»
«По республике цены на жилье разные. Они зависят от самого региона, также отличается стоимость жилья в селах и в городах. В некоторых селах накопленных денег будет достаточно для покупки дома, если он будет стоить в районе 1,5-2 млн тенге, а в городах - для первоначального взноса на оформление ипотеки», - заявил министр, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах заседания Правительства РК.
По его словам, предложения по механизмам распределения инвестдоходов внесут в Администрацию Президента в течение двух ближайших месяцев. Министр заверил, что с нововведением активы Нацфонда не уменьшатся, но ежегодный инвестиционный доход может быть разный. Это зависит от состояния зарубежных рынков, куда инвестируются средства Нацфонда. В ближайшем будущем возможны изменения в подходе к инвестированию, новые подходы к распределению инвестдохода от Нацфонда уже предложены.
«Чем грамотней будут управлять Национальным фондом, тем выше будет доходность, а значит инвестдоход будет больше. Половина инвестдохода будет садиться в основное тело Нацфонда, активы будут расти. Снижения активов Нацфонда не ожидаем», - заявил Алибек Куантыров.
Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет. Накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования.