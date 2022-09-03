Накопится достаточная сумма - министр Нацэкономики о «Нацфонде – детям»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров считает, что у казахстанцев, достигших 18-летнего возраста, накопится достаточная сумма для приобретения дома или для первоначального взноса по ипотеке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По республике цены на жилье разные. Они зависят от самого региона, также отличается стоимость жилья в селах и в городах. В некоторых селах накопленных денег будет достаточно для покупки дома, если он будет стоить в районе 1,5-2 млн тенге, а в городах - для первоначального взноса на оформление ипотеки», - заявил министр, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах заседания Правительства РК.

По его словам, предложения по механизмам распределения инвестдоходов внесут в Администрацию Президента в течение двух ближайших месяцев. Министр заверил, что с нововведением активы Нацфонда не уменьшатся, но ежегодный инвестиционный доход может быть разный. Это зависит от состояния зарубежных рынков, куда инвестируются средства Нацфонда. В ближайшем будущем возможны изменения в подходе к инвестированию, новые подходы к распределению инвестдохода от Нацфонда уже предложены.

«Чем грамотней будут управлять Национальным фондом, тем выше будет доходность, а значит инвестдоход будет больше. Половина инвестдохода будет садиться в основное тело Нацфонда, активы будут расти. Снижения активов Нацфонда не ожидаем», - заявил Алибек Куантыров.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет. Накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования.