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    Наказывать за расхождение реальных параметров интернета от заявленных поручил Президент РК

    26 Января 2021, 14:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил низкую скорость и надежность интернета в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казнформ».

    «Еще одна проблема населения – низкая реальная скорость и надежность интернета. Со стороны операторов связи идет постоянное обновление тарифных планов в сторону увеличения. При этом скорость и реальное качество интернет связи остаются далеки от декларируемых», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

    В связи с этим Глава государства дал поручение по защите прав потребителей.

    «Проработать вопрос защиты прав потребителей в этой сфере и внедрения ответственности за значительное расхождение реальных параметров от заявленных», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    Напомним, сегодня состоялось расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

    Как ранее сообщалось, на заседании Правительства представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также рассмотрены планы на предстоящий период.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана Правительство РК Связь, ТВ, IT
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