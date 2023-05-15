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    Наказывать за грязную спецтехнику будут стройкомпании в Костанае

    15 Мая 2023, 15:09

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Проблема со спецтехникой, выезжающей со строительных площадок Костаная и разносящей грязь по улицам города, достигла своего пика. Сегодня аким Костаная Марат Жундубаев поручил решать вопрос кардинально и штрафовать застройщиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Полиция совместно с акиматом провели рейды. Было обследовано 30 строительных площадок. В основном вся грязь с этих площадок вывозится на улицы города. На четырех объектах работы приостановлены, 5 организаций и 4 водителя привлечены к ответственности», - сообщил Марат Жундубаев.

    Аким поручил в данном случае решать вопрос не с водителями техники, а напрямую с застройщиками.

    «Тут не водителей нужно штрафовать, а хозяев строек. Водители оплатили штраф в 1 - 2 МРП и дальше едут разносить грязь. Нужно организации, на кого машина работает, штрафовать. Там уже штраф от 10 до 30 МРП, а при повторном нарушении – 100 МРП. Куда более серьезный штраф»,- добавил градоначальник.

    Только так, по мнению акима, можно будет бороться с грязью, которая разносится спецмашинами со стройплощадок.

    Марат Жундубаев поручил сразу после дождей представителям акимата и полиции выезжать в рейды. Тогда стройкомпании будут осознавать свою ответственность и при неимении спецмоек для транспорта закрывать ворота стройплощадки и на период непогоды не выпускать авто.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Строительство Транспорт
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