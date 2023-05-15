Наказывать за грязную спецтехнику будут стройкомпании в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Проблема со спецтехникой, выезжающей со строительных площадок Костаная и разносящей грязь по улицам города, достигла своего пика. Сегодня аким Костаная Марат Жундубаев поручил решать вопрос кардинально и штрафовать застройщиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Полиция совместно с акиматом провели рейды. Было обследовано 30 строительных площадок. В основном вся грязь с этих площадок вывозится на улицы города. На четырех объектах работы приостановлены, 5 организаций и 4 водителя привлечены к ответственности», - сообщил Марат Жундубаев.

Аким поручил в данном случае решать вопрос не с водителями техники, а напрямую с застройщиками.

«Тут не водителей нужно штрафовать, а хозяев строек. Водители оплатили штраф в 1 - 2 МРП и дальше едут разносить грязь. Нужно организации, на кого машина работает, штрафовать. Там уже штраф от 10 до 30 МРП, а при повторном нарушении – 100 МРП. Куда более серьезный штраф»,- добавил градоначальник.

Только так, по мнению акима, можно будет бороться с грязью, которая разносится спецмашинами со стройплощадок.

Марат Жундубаев поручил сразу после дождей представителям акимата и полиции выезжать в рейды. Тогда стройкомпании будут осознавать свою ответственность и при неимении спецмоек для транспорта закрывать ворота стройплощадки и на период непогоды не выпускать авто.



