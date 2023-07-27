Наказать врачей за халатность требует мать умершего мальчика в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области в больнице скончался 3-летний ребенок. Мать ребенка требует применения соответствующего наказания врачам районной больницы, где погиб ее сын. Сейчас в медицинском учреждении проводится служебная проверка, работает специальная комиссия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жительница поселка Южный Абайского района Карагандинской области Диана Жумабекова заявила, что за медицинской помощью для сына она обращалась пять раз. 12 июля у малыша поднялась температура после того, как они с семьей побывали на речке. Так как родители не могли сбить жар, и к тому же его рвало, мама 3-летнего Алана позвала местную медсестру. Она поставила ребенку жаропонижающий укол. Однако к вечеру температура снова поднялась, и мама вызвала скорую. Но, по словам Дианы, фельдшеры отказались приехать, сославшись на то, что они не обслуживают этот участок.

Утром женщина с сыном сама поехала в районную больницу в поселок Топар. «Но и там ребенка не осмотрели должным образом», - сказала его мама Алана.

«Мы пришли, а врачи ходили вокруг. Мы ждали, сидели, дежурный врач даже не подошел, а ребенок мучался. С 9 до 12 утра сидели в приемном отделении больницы поселка Топар. Затем спустился хирург, сделал рентген ноги и сказал, что там нет ничего. Сказал: «Что я сделаю - ногу мне разрезать и гипс наложить? Это не в моей компетенции». Он сказал, что нам нужно обратиться по месту жительства к терапевту, или предложил самим пойти в детское отделение, не дав направление туда и не сопроводив. Если там есть камеры, они посмотрят, сколько я там часов просидела. В общем, получается, обращалась я пять раз – это за два дня», - рассказала Диана Жумабекова.

На следующий день ребенку стало еще хуже. Он начал жаловаться на боли в ногах. И мать снова отправилась в районную больницу в Топар. Однако ситуация повторилась. Диана уверяет, что медики начали обследовать ее сына только за пару часов до смерти малыша.

«Мы приехали в больницу поселка Топар, но не сразу нас подняли, а в приемную сначала опять завели. Поступили примерно в 10 вечера, в реанимацию его подняли почти в 00:30. Я слышала, как они его морфием усыпили, и все», - плачет безутешная мать.

Причину смерти 3-летнего Алана будет выяснять специальная комиссия. В больнице проводится специальная проверка на халатность врачей. Пока же уточняют диагноз ребенка. Однако в департамента Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности по Карагандинской области уже сейчас озвучили предварительный диагноз.

«Это ОРВИ, катаральная ангина. Предварительный диагноз судебно-медицинской экспертизы – это прикорневая пневмония, но он еще будет уточняться. Сам факт, что ребенок скончался в течение четырех часов в стационаре, при этом обращался до этого 13-го числа и скончался 15-го в 3 ночи, говорит о каких-то дефектах в оказании медицинской помощи, которые нам предстоит выявить», - сообщила руководитель департамента Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности по Карагандинской области Ольга Смирнова.

Результаты проверки должны быть готовы через две недели, их передадут в полицию, где тоже назначены все необходимые экспертизы.