Наказать сотрудников колонии за комфортные условия отсидки Серика Кудебаева обещает спикер Сената

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Спикер Сената Маулен Ашимбаев прокомментировал фото, на котором запечатлена трапеза в колонии экс-начальника департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос же не в том, что все условия созданы для него на законных основаниях. Есть закон. В соответствии с законом есть требования по содержанию осужденных лиц. Соответствующие госорганы, которые отвечают за эту систему, они должны закон полностью обеспечивать, полностью реализовывать. Какие-то факты, которые вы сейчас поднимаете, они касаются того, что те или иные представители госорганов, работающие в этих структурах, закрывают глаза на закон, и дают возможность, нарушая закон, обеспечивать какие-то хорошие условия заключенным», - сказал Маулен Ашимбаев в кулуарах Сената.

По его словам, это прямое нарушение закона.

«За такие действия те лица, которые это допустили, будут привлечены к ответственности. Никто ответственности не избежит. Проводятся соответствующие следственные действия. Что касается в целом системы, в системе КУИС мы видим, что есть проблемы. С нашей стороны соответствующий комитет также будут заниматься этим вопросом», - заключил спикер Сената.

Ранее в соцсетях было опубликовано фото, на котором запечатлено, как экс-начальник департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев «пирует» в колонии.