Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Наказаны 17 сотрудников ДУИС Шымкента за побег обвиняемого из СИЗО

    14 Мая 2022, 20:53

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Сотрудники департамента уголовно-исполнительной системы Шымкента привлечены к дисциплинарной ответственности за побег обвиняемого из следственного изолятора, один из них уволен. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Подозреваемый в совершении кражи из нефтегазопровода сбежал из-под ареста 11 мая. Спустя сутки он был задержан .

    Видео побега из СИЗО было опубликовано в социальных сетях. На кадрах видно, как мужчина спокойно выходит из места заключения, а затем бежит в неизвестном направлении.

    В департаменте уголовно-исполнительной системы по городу Шымкенту подтвердили, что на видео зафиксирован побег обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 188 частью 4 УК РК (кража).

    Теперь подозреваемому вменяется статься 426 Уголовного кодекса – побег из мест лишения свободы.

    «Департаментом УИС по городу Шымкенту и Туркестанской области проведена служебная проверка, по результатам которой в отношении 17 сотрудников, допустивших нарушение служебных обязанностей, были применены строгие дисциплинарные взыскания, а также один сотрудник уволен из органов внутренних дел», – сообщили в пресс-службе ДУИС по Шымкенту.

    В соответствии со статьей 201 УПК РК, остальные данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Борьба с преступностью Происшествия Видео Шымкент Криминал
    Новости по теме
    Новости по теме
    О причинах роста преступлений среди несовершеннолетних сообщил сенатор Кайрат Тастекеев
    Жителя Арыси подозревают в приставании к несовершеннолетней
    Более тысячи жителей Шымкента вступили в брак через мобильное приложение
    Программу по противодействию киберпреступности разработали в СКО
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз