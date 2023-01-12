Наказание за вырубку деревьев ужесточат в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялся круглый стол с участием представителей акимата, депутатов, озеленителей, экоактивистов, ученых. Был обсужден проект правил содержания и защиты зеленых насаждений, который разрабатывался с 2019 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления экологии и окружающей среды Алматы Серик Адилбаев сообщил, что изначально общественность предлагала проект правил, состоящий из 182 пунктов, но из них учтены только 85.

Так, проектом правил впервые вводятся основные нормы и требования по поливу, в том числе организации поливочной системы, биологической обработке от вредителей и заболеваний зеленых насаждений, выбору более качественных посадочных материалов, соблюдению минимального расстояния от объектов до деревьев, проведению санитарной и формовочной обрезки деревьев, обязательному проведению общественных слушаний при принятии решений о застройке или реконструкции территорий, занятых зелеными насаждениями.

Также установлены требования по обработке зеленых насаждений. Обработка должна осуществляться субъектами, имеющими лицензию на оборот и применение пестицидов. Период и кратность обработки зеленых насаждений на землях общего пользования определяются уполномоченным органом в зависимости от климатических условий и потребности. При необходимости осуществляется подкормка зеленых насаждений.

На территории земель общего пользования, подпадающих под рекреационную зону не допускаются размещение новых и расширение действующих промышленных, коммунальных и складских объектов, зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения, непосредственно несвязанных с функционированием рекреационной зоны.

Согласно новым правилам, при компенсационных посадках предусматривается высадка деревьев лиственных пород высотой не менее 2,5 метров с комом или хвойных пород высотой не менее 2 метров с комом с дальнейшим уходом в течение трех лет.

Кроме того, правилами значительно усилены требования к строительным компаниям, проводящим работы на территории с зелеными насаждениями. При проведении работ строительные организации обязаны выполнять требования, обеспечивающие сохранность зеленых насаждений: необходимо устанавливать ограждение стройплощадок с учетом того, чтобы деревья и кустарники оставались за их пределами, также не допускается использование сохраняемых деревьев в качестве столбов, нанесение каких-либо повреждений данным деревьям, обнажение корней и засыпание приствольных кругов землей, строительными материалами и мусором.

Помимо всего, за незаконную вырубку зеленых насаждений предусмотрена ответственность. Так, виновный при незаконной вырубке, согласно статье 381-1 КоАП, должен произвести компенсационную посадку в 50-кратном размере, а за многолетние зеленые насаждения, занесенные в перечень, в 100-кратном размере. При значительном ущербе (более 100 МРП) предусмотрена уголовная ответственность по статье 340 УК РК. За несоблюдение требований правил предусмотрена ответственность по статье 386 КоАП.

Размер компенсационной посадки при вырубке деревьев по разрешению составляет 10 деревьев на одно вырубленное. За незаконную вырубку – 50 деревьев, за незаконную вырубку краснокнижных – 100 деревьев, в случае гибели пересаженных - 10 деревьев, в случае ДТП – 10 деревьев (сейчас 5). Компенсационная посадка и дальнейший уход на землях общего пользования проводится организациями по озеленению, имеющими в своем штате специалистов в области озеленения. Она производится на территории в радиусе одного километра от места вырубки.

Лица, в интересах которых совершена вырубка зеленых насаждений, либо по вине которых произошли повреждение или гибель этих насаждений, обязаны обеспечить уход за компенсационными посадками за деревьями и кустарниками хвойных пород – в течение трех лет, лиственных пород – в течение двух лет; травянистыми растениями – в течение вегетационного сезона одного года. В случае гибели компенсационной посадки до истечения 3-х лет (срок ухода и период приживаемости), физические и юридические лица обязаны произвести восстановление неприжившихся зеленых насаждений, а также уход за ними и их содержание. При этом течение указанных сроков исчисляется с момента повторной посадки.

В ближайшее время проект правил будет рассмотрен на очередной сессии маслихата города Алматы.



