Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Наказание за врачебные ошибки смягчат в РК

    21 Декабря 2022, 12:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены смягчить наказание за врачебные ошибки. Об этом сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерством здравоохранения в рамках законопроекта предложены нормы по гуманизации уголовных правонарушений за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником и снизить санкционные меры статьи 317 Уголовного кодекса РК», - сказала Ажар Гиният на пленарном заседании Мажилиса.

    По озвученной министром информации, за 2018 – 2020 годы от физических и юридических лиц поступило 14 123 обращений, из них ежегодно за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей в отношении медицинских работников по статье 317 Уголовного кодекса заводится порядка 300 дел, зачастую на специалистов хирургического профиля, проводящих операции с риском летального исхода.

    «Законопроектом предлагается снизить размер штрафа и срок ареста за неумышленное причинение среднего и тяжелого вреда здоровью, при тяжелом вреде здоровью или смерти пациента наказание в виде лишения свободы заменить на ограничение свободы с пересмотром сроков наказаний», - перечислила глава Минздрава.

    По ее словам, Министерством здравоохранения неоднократно принимались попытки гуманизации наказания с учетом мнения медицинского сообщества.

    Напомним, сегодня депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения».

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минздрав РК Здравоохранение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Полгода не выплачивали обязательные соцвыплаты врачам в Жезказгане
    Более 20 медучреждений построят в одном из районов Карагандинской области
    Свиной грипп выявили в СКО
    Какие инфекции циркулируют в Казахстане - Минздрав
    Популярное
    1 Культурными мероприятиями в рамках Года детей охвачено более миллиона детей
    2 Ведется работа по включению в спорт инклюзивных детей – Минкультуры и спорта РК
    3 В РК не предоставили декларацию о доходах и имуществе за 2021 год 29 тысяч человек
    4 Льготы предусмотрят в новом Налоговом кодексе
    5 Органы госдоходов выявляют сдающих жилье в аренду и в условиях моратория
    Новости партнеров