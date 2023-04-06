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    Наказание за правонарушения в отношении женщин и детей ужесточат в Узбекистане

    6 Апреля 2023, 19:44

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Сегодня Сенат Олий Мажлиса Узбекистана одобрил закон, ужесточающий наказание за правонарушения в отношении женщин и несовершеннолетних, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщила пресс-служба верхней палаты парламента, новый закон криминализирует семейное и бытовое насилие. Закон наряду с установлением строгих мер наказания за различного рода насилие, совершаемое сегодня в отношении женщин и несовершеннолетних, служит предупреждению подобных негативных случаев.

    Устанавливается ответственность за совершение в отношении женщин действий сексуального характера, за преследование и неисполнение родителями обязанностей по назначению опекуна или попечителя своим несовершеннолетним детям.

    К лицам, совершившим сексуальное насилие, в том числе в отношении несовершеннолетних, не могут применяться досрочное условное освобождение от наказания или замена наказания более мягким. Напротив, наказания за такие преступления ужесточаются.

    Отменяется один из критериев квалификации преступлений, связанных с насилием – знание преступником возраста своей жертвы. Теперь незнание обвиняемым возраста потерпевшего не освобождает его от ответственности, предусмотренной Уголовным кодексом.

    Кроме того, преступникам, совершившим сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних, запрещено заниматься видами деятельности, предусматривающими воспитание, обучение детей и непосредственную работу с детьми. Будет также вестись перечень лиц, совершивших такие виды преступлений.

    Закон, одобренный Сенатом, вступит в силу после подписания президентом Узбекистана.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

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