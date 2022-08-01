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    • Наказали 18 человек за эксплуатацию автобусов с технарушениями в Павлодаре

    1 Августа 2022 23:00

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В ходе операции «Нелегальный перевозчик» полицейские региона выявили 850 нарушений у водителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «850 административных нарушений выявили в ходе профилактического мероприятия «Нелегальный перевозчик»: несоблюдение водителями режима труда и отдыха, перевозка пассажиров на автобусах, имеющих технические неисправности, при наличии которых их эксплуатация запрещена, внесение незарегистрированных изменений в конструкцию транспортных средств и другие нарушения», – сообщил начальник местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Галым Саргулов.

    По словам полицейских, одно из самых частых нарушений - не пристегнутый ремень безопасности. За это к ответственности привлекли с начала года 247 водителей. За пользование сотовым телефоном наказан 131 водитель такси и общественного транспорта. За управление автомобилем без технического осмотра задержано 63 водителя такси. За переоборудование своего такси без разрешения наказаны 28 водителей, а за создание аварийной обстановки - 8 таксистов.

    «За выпуск в эксплуатацию автобусов, имеющих нарушения технического состояния, к ответственности привлечено 18 должностных лиц», - отметили в ДП.

    По словам Галыма Саргулова, за перевозку пассажиров, багажа или грузов автотранспортными средствами, зарегистрированными в другой стране, в инспекцию транспортного контроля передан один материал: водитель наказан по статье 575 КРКоАП. Патрульная полиция выявила 4 факта нелегальной работы таксистов.

    «29 июля в 14:30 в городе Аксу, на улице Строителей, задержан 41-летний водитель, управлявший автомобилем «ЛАДА- 21120». Он занимался пассажирскими перевозками без соответствующих документов: не было договора о перевозке пассажиров. Нарушитель привлечен к ответственности по статье 463 КРКоАП «Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления», - заявил Галым Саргулов.

    На штрафную стоянку водворено 36 транспортных средств, а также изъято 54 государственных номера.

    Автор:

    Антон Гагарин

    #Павлодарская область #Транспорт #МВД РК #Регионы
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