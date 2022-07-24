Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Жамбылская область

    Наказали 162 чиновника за плохое состояние дорог в Жамбылской области

    24 Июля 2022, 19:56

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – На всех участках концентрации дорожно-транспортных происшествий и на автодорогах, где водители часто засыпают за рулем, обновлено более 700 км шумовых полос, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Месячник по безопасности дорожного движения проходит в Жамбылской области с 19 июля по 18 августа в целях повышения транспортной дисциплины среди водителей, снижения количества дорожно-транспортных происшествий и профилактики нарушений правил дорожного движения,

    «В рамках месячника по безопасности дорожного движения на территории Жамбылской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области. – Сотрудники административной полиции проводят рейдовые отработки, в ходе которых организованы профилактические беседы с водителями на предприятиях и в трудовых коллективах, в том числе с водителями автобусов, маршрутных транспортных средств и такси».

    Для снижения числа аварий автоматизируется процесс контроля за дорожным движением. На автодорогах республиканского значения в регионе используется 10 мобильных аппаратно-программных комплексов «Аркан», которые следят за скоростным режимом автотранспорта.

    «Использование аппаратно-программных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения дало положительный эффект, - сообщили в ведомстве. - На трассах области установлено 12 комплексов «Автоураган», 10 из них в настоящее время работают в тестовом режиме, а два функционируют уже с 1 марта, благодаря чему на данных участках не зарегистрировано ни одного ДТП».

    За неудовлетворительное содержание дорог привлекли к административной ответственности 162 чиновника Жамбылской области.

    Безопасность на жамбылских дорогах продолжает оставаться серьезной проблемой в регионе. Растет количество транспортных средств, интенсивность движения и число аварийных ситуаций.

    Как сообщалось ранее, только за первые два дня месячника по безопасности дорожного движения выявлено около 2 тыс. нарушений правил дорожного движения, 11 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, на штрафную стоянку водворены 33 единицы автотранспорта.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Транспорт МВД РК Регионы Казахстана Дороги
    Новости по теме
    Новости по теме
    6,2 млрд тенге выделили на ремонт дорог в Петропавловске
    В Алматы временно ограничат проезд по улице Досмухамедова
    Пять автобусов изменили маршрут в Астане из-за ремонта дорог
    Проблемную дорогу между Косшы и поселком Кабанбай батыра отремонтировали
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной