Накануне Дня Независимости ряду казахстанцев присуждены госнаграды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В канун Дня Независимости страны Указом Президента Республики Казахстан большая группа граждан отмечена государственными наградами за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами, активную общественную деятельность. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В числе награжденных видные представители производственной сферы, бизнеса, образования, здравоохранения, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, спортсмены, ветераны войны и труда, деятели культуры и науки.

За особый вклад в развитие национальной культуры, выдающиеся заслуги в пропаганде песенного искусства звание «Қазақстанның Еңбек Ері» присвоено Розе Рымбаевой. За выдающиеся заслуги в производственной деятельности звания «Қазақстанның Еңбек Ері» также удостоен проходчик Горно-производственного комплекса филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» – ПО «Жезказганцветмет» Турсынбек Макишев.

Орденом «Отан» награждены писатель И.Жаканов, председатель наблюдательного совета холдинговой компании «Alageum Electric» С.Кожабаев, директор Донского горно-обогатительного комбината – филиала АО «ТНК «Казхром» Актюбинской области В.Тиль, орденом «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев» – помощник Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы – первый заместитель Управляющего делами Президента Республики Казахстан А.Бисембаев, орденом «Барыс» І степени – депутат Мажилиса Парламента С.Абдрахманов, ученый и общественный деятель А.Ахметов, писатель Т.Әбдікұлы, Руководитель Канцелярии Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы М.Касымбеков, главный научный сотрудник РГП «Южно-Казахстанский государственный университет имени М.Ауэзова» М.Мырзахметұлы, президент детского фонда «Бөбек» С.Назарбаева, оперная певица Б.Тулегенова, орденом «Барыс» ІІ степени – учитель КГУ «Областная специализированная школа-лицей-интернат для одаренных детей ЛОРД» города Петропавловска Р.Азимбаева, поэтесса М.Айтхожа, академик Национальной академии наук Ғ.Есім, директор Казахского филиала Научно-информационного центра по водохозяйственным проблемам при Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Н.Кипшакбаев, орденом «Барыс» ІІІ степени – поэт, директор ГККП «Музей Сакена Сейфуллина» Н.Айтұлы, президент АО «Лечебно-оздоровительный комплекс «Ок-Жетпес» Медицинского центра Управления делами Президента К.Беркинбаев, историк М.Койгелдиев, депутат Сената Парламента Т.Мукашев, писатель Қ.Салғараұлы и другие.

Почетное звание «Қазақстанның еңбек сiңiрген қайраткерi» присвоено 36 видным представителям науки и культуры, в том числе известным певцам Т.Асар и Д.Кудайбергену, ученому А.Джумадильдаеву, киноактеру Н.Есимгалиеву, дирижеру Р.Салаватову, артистке балета Е.Семеновой и другим.

Орденом «Парасат» отмечены заслуги известных ученых, деятелей культуры, представителей производственной сферы, среди которых руководитель Шымкентского городского русского драматического театра И.Вербицкий, председатель РОО «Международный союз айтыса и жыршы-термеши» Ж.Ерманов, профессор РГП «Евразийский национальный университет имени Л.Гумилева» С.Каскабасов, директор ТОО «Актюбинский завод металлоконструкций» К.Койлыбаев, директор ТОО «Акселеу» Северо-Казахстанской области С.Малаев, профессор НАО «Казахский национальный аграрный университет» К.Сабденов, артист КГУ «Талдыкорганский драматический театр имени Б.Римовой» К.Темірбайұлы, общественные деятели Е.Сакенова и Е.Тарасенко, председатель Общественного совета Атырауской области М.Утешов, солист ГККП «Мангистауская областная филармония имени М.Оскинбаева» С.Шакрат, председатель наблюдательного совета ТОО «Алтай Полиметаллы» Карагандинской области Р.Юн.

Ордена «Достық» II степени удостоены заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана, член правления Ассоциации чеченцев и ингушей Казахстана «Вайнах» Ю.Келигов, акын-импровизатор Ә.Қалыбекова, председатель ОО «Татаро-башкирский культурный центр «Айнуры» города Тараз А.Халиков, председатель ОО «Lituanica» города Караганды В.Тварионас и другие.

В числе награжденных орденом «Құрмет» поэт О.Абдильдаев, учитель КГУ «Жетысайская вспомогательная школа-интернат» Туркестанской области У.Абдиев, доцент РГП «Евразийский национальный университет имени Л.Гумилева» А.Абиденкызы, директор ТОО «Алтындан» Акмолинской области К.Байзаков, председатель ОО «Казахстанское общество дунган» города Алматы А.Войнце, солистка РГКП «Казахский государственный академический театр оперы и балета имени Абая» Г.Даурбаева, директор ТОО «Мелитопольское» Костанайской области Э.Двуреченский, известный боксер В.Демьяненко, преподаватель РГУ «Казахская национальная академия искусств имени Т.Жургенова» Ш.Имашев, директор ТОО «Енбек жер» Кызылординской области Ш.Искаков, главный врач КГП «Кардиологический центр» города Петропавловска А.Магзумов, заведующий ГККП «Детский сад № 66 «Болашақ» города Шымкента Т.Мартыненко, механизатор ТОО «Восточно-Казахстанская сельскохозяйственная опытная станция» А.Назин, певица С.Нұрмағамбетова, директор благотворительного фонда «Добровольное общество «Милосердие», Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан А.Саин, артист РГКП «Казахский государственный академический театр драмы имени М.Ауэзова» У.Сейтимбет, заведующий кафедрой РГП «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» А.Толеубаев, директор театра государственного танца «Наз» города Нур-Султана С.Сраилов, тренер-преподаватель спортивной школы «Жас сұңқар» города Караганды Е.Шынкеев.

Кавалерами ордена «Еңбек Даңқы» ІІІ степени стали 72 рабочих и тружеников промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства и других отраслей материального производства, в частности, механизатор ТОО «Хлебороб» Акмолинской области М.Боранбаев, главный чабан ТОО «Жайлау» Мангистауской области Е.Отесов, ремонтник Жамбылского локомотивного депо филиала АО «КТЖ Грузовые перевозки» Н.Хомутенко и другие.

За образцовое исполнение воинского и служебного долга, мужество и самоотверженность, проявленные при обеспечении законности и правопорядка, вклад в укрепление национальной безопасности и обороноспособности страны орденами «Даңқ» I и II степени, «Айбын» I, II и III степени, медалями «Ерлігі үшін» и «Жауынгерлік ерлігі үшін» награждена группа военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Списки награжденных будут опубликованы в печати.