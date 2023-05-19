Наизусть исполнила произведения Бухар-жырау на четырех языках школьница в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Доме дружбы Караганды на разных языках звучали произведения Бухар-жырау. Виктория Аленина, восьмиклассница из Ботакары, завоевала Гран-при областного поэтического конкурса «Бұқарекең жырлайды», прочитав наизусть произведения акына на казахском, русском, белорусском и турецком языках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Караганде подвели итоги областного поэтического конкурса, посвященного 355-летию со дня рождения Бухар-жырау Калкаманулы. В этом году в творческом соревновании приняли участие 12 представителей семи этносов. Все они изучают жизнь и творчество жырау и могут наизусть продекламировать не менее десяти его произведений. Самому взрослому участнику конкурса 45 лет, а самому юному – 11.

Особое впечатление на членов жюри произвела ученица восьмого класса общеобразовательной школы имени Юрия Гагарина из Ботакары Виктория Аленина. Она прочитала наизусть на казахском и русском языках «Он бір тілек» и на казахском, русском, белорусском и турецком «Асқар таудың өлгені».

«Я занимаюсь по классу домбры «жыр-терме» школы дополнительного образования «Руханият». Мы изучаем творчество разных акынов, писателей, композиторов. Особенно мне нравятся произведения Бухар-жырау. Я знаю 10 его произведений на казахском языке и четыре - на других языках. Кроме поэзии, увлекаюсь чтением книг, игрой на домбре, укулеле и гитаре, хореографией. В будущем хочу поступить в колледж имени Таттимбета», – сказала Виктория.

Первые места в разных номинациях завоевали учащиеся седьмого класса общеобразовательной школы № 15 Караганды Анастасия Финонченко, Богдан Жученко и Валерия Лухманова. Детей к конкурсу подготовила учитель казахского языка и литературы Арайлым Смагулова.

«Я преподаю детям казахский язык и литературу и пытаюсь пробудить в них интерес к поэзии. Каждый из моих воспитанников подготовил на конкурс от 7 до 12 произведений на казахском языке. Особое внимание уделяли произношению и пониманию произведений. Для детей это большой опыт. Они не просто изучают творчество Бухар-жырау, а учатся понимать казахский язык через его творения», – отметила Арайлым Смагулова.

Второе место между собой разделили учащийся ОШ № 10 Караганды Александр Лапкин и представительница татаро-башкирского этнокультурного центра «Умырзая» Айлана Аменова.

Замкнули тройку лучших Суриана Джанаева, чечено-ингушское этнокультурное объединение «Вайнах», Мария Григориади, греческий центр «Понтос», и руководитель украинского этнокультурного центра имени Т. Шевченко «Рідне слово» Ирина Салагина.

Призеров конкурса наградили дипломами и денежными сертификатами.



