Наивысшая инфляция в январе зарегистрирована в Актюбинской области, самая низкая – в Алматинской

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В месячном выражении индекс потребительских цен в январе 2023 года составил 1,1 %. Цены на продовольственные товары повысились на 1,4 %, непродовольственные – на 0,9 %, платные услуги – на 0,7 %, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по стратегическому планированию и реформ РК Бюро национальной статистики.

Цены на продукты питания заметно выросли на овощи, в январе огурцы подорожали на 22,4 %: лук репчатый – на 16,7 %, помидоры – на 8,8 %, перец сладкий – на 6,5 %. Повышение цен отмечено на рис – на 2,9 %, крупу манную, рыбу охлажденную – по 1,8 %, хлеб ржано-пшеничный, яйца – по 1,7 %, крупу овсяную, свинину, кефир – по 1,6 %, грудки кур, молоко питьевое, сыры рассольные, фрукты, воду питьевую – по 1,4 % каждый. Сахар-песок подешевел на 1,9 %.

Среди непродовольственных товаров наибольший прирост цен в январе наблюдался на моющие и чистящие средства. Так, по сравнению с прошлым месяцем стиральный порошок повысился на 3,9 %, отбеливатель – на 3,5 %, средства для мытья посуды – на 3 %, мыло хозяйственное – на 2,7 %. Зафиксировано снижение цен на бытовую технику – на пылесос – на 1,6 %, микроволновую печь – на 1,3 %, кухонную плиту – на 1,1 %.

Уровень цен на платные услуги за прошедший месяц вырос на 0,7 %. Повышение цен отмечено на услуги нотариуса – на 12,6 %, лечение в дневном стационаре – на 5,2 %, ритуальные услуги – на 4,7 %, стоматологические услуги – на 2,5 %. По коммунальным услугам наблюдается повышение тарифов на вывоз мусора – на 2,8 %, оплату за содержание жилища – на 1 %, центральное отопление – на 0,8 %, а снижение тарифа – на водоотведение на 0,2 %.

Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Актюбинской области – на 1,7 % (выше среднереспубликанского уровня на 0,6 п.п.), самая низкая – на 0,7 % в Алматинской области.

В разрезе регионов продовольственные товары больше всех выросли в городах Астана и Шымкент – по 2,2 %, непродовольственные в Абайской и Северо-Казахстанской областях – по 1,4 %, платные услуги в Актюбинской области – на 2,8 %.

Инфляция в январе 2023 года в годовом исчислении составила 20,7 %. Цены на продовольственные товары повысились на 25,7 %, непродовольственные товары – на 20,2 %, платные услуги – на 14,2 %.

По сравнению с январем 2022 года мыло хозяйственное подорожало на 88,5 %, канцелярские товары – на 71,4 %, лук репчатый – 62,4 %, сахар – на 60,9 %, огурцы – на 55,6 %, молоко консервированное – 46,4 %, мука – на 42,8 %, макаронные изделия – 42,3 %. В годовом выражении, напротив, подешевела белокочанная капуста – на 26,5 %.

Показатель индекса потребительских цен, характеризующий уровень инфляции рассчитывается ежемесячно. Наблюдения ведутся по тарифам и ценам на услуги и товары, всего по 508 позициям.



