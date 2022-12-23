Наихудшее состояние дорог в РК – в ЗКО, Актюбинской и Атырауской областях – Мининдустрии РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В текущем году всеми видами дорожных работ было охвачено 4,6 тысячи км местных дорог, из которых завершены 2,6 тысячи км. На эти цели было выделено 372 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

В рамках развития местной сети в стране реализуются 486 проектов: по капитальному и среднему ремонту – 391, по строительству и реконструкции 95 проектов. До конца текущего года запланировано завершение 164 проекта по ремонту, шесть проектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог.

«Завершается реконструкция автомобильной дороги «Лавровка-Чкалово» км 160-168 в Северо-Казахстанской области, реконструкция моста на автомобильной дороге районного значения «Айтеке би-Басыкара» в Кызылординской области, строительство первой очереди восточной объездной дороги в городе Шымкенте», - отмечают в Комитете автомобильных дорог МИИР РК.

Кроме того, в текущем году завершаются работы по благоустройству продолжения проспекта Абая в городе Алматы, который является одной из шести радиальных дорог к проекту БАКАД, реализуемых по поручению Главы государства. По итогам проведенных работ доля дорог местной сети в нормативном состоянии в Казахстане будет доведена до 85 % к концу года. К слову, подведены и предварительные итоги по областям.

«По предварительным итогам года лучшее состояние местных дорог наблюдается в Мангистауской (95 %), Жамбылской (95 %), Алматинской (91 %) областях, худшее состояние в ЗКО (39 %), Актюбинской (66 %) и Атырауской (70 %) областях», - рассказывают в Комитете автомобильных дорог МИИР РК.





Фото: gov.kz