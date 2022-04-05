Наиболее распространенные виды ДТП назвали в столичном департаменте полиции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начальник управления административной полиции департамента полиции города Нур-Султан Елжан Чупеков озвучил наиболее распространенные виды дорожно-транспортных происшествий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По вине водителей в состоянии алкогольного опьянения совершено 4 учетных ДТП. В 2021 году также было 4 дорожно-транспортных происшествия, где 4 участника ДТП получили телесные повреждения различной степени тяжести. С участием несовершеннолетних детей произошло 14 ДТП, в 2021 году – 12 ДТП, 14 детей получили телесные повреждения, в 2021 году пострадали 13 детей, погибших нет. По вине несовершеннолетних зафиксировано 6 ДТП, а в 2021 году - 2. Шестеро пострадало, в 2021 году пострадали два ребенка, погибших нет», - сказал на брифинге в департаменте полиции глава управления административной полиции.

По словам спикера, наиболее распространенные виды ДТП: лобовое столкновение (19 фактов), при этом травмирован 21 человек, боковое столкновение – 13 фактов, травмировано 16 человек, попутное столкновение, то есть обгон, маневр -19 происшествий, травмы получили 22 человека.

«Наезд на пешехода - 49 ДТП, в данном направлении мы наблюдаем снижение на 3,9%. Есть двое погибших, 49 травмированных. Наиболее эффективной мерой воздействия на нарушителя остается привлечение к ответственности согласно нормам Административного законодательства», - добавил Елжан Чупеков.

Напомним, 93 ДТП по вине водителей совершено за три месяца в Казахстане.