Наиболее подверженные коррупции сферы назвали в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Департаментом Агентства по противодействию коррупции по г.Шымкент за первое полугодие текущего года зарегистрировано 102 преступления, из них 71 коррупционного характера, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Основаная доля правонарушений приходится на факты взяточничества - 46 и хищения – 40 , сообщил руководитель Департамента Асхат Жұмағали в ходе онлайн брифинга при подведении итогов работы подразделения за 9 меясцев т.г.

А.Жұмағали отметил, что наибольшее количество преступлений зарегистрировано в сферах образования – 26 фактов, правоохранительном блоке – 23, сельского хозяйства - 15, земельных отношений, здравоохранении по 4. Направлено в суд – 90, всего осуждено - 36.



