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    Наиболее подверженные коррупции сферы назвали в Шымкенте

    30 Октября 2020, 22:51

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Департаментом Агентства по противодействию коррупции по г.Шымкент за первое полугодие текущего года зарегистрировано 102 преступления, из них 71 коррупционного характера, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Основаная доля правонарушений приходится на факты взяточничества - 46 и хищения – 40 , сообщил руководитель Департамента Асхат Жұмағали в ходе онлайн брифинга при подведении итогов работы подразделения за 9 меясцев т.г.

    А.Жұмағали отметил, что наибольшее количество преступлений зарегистрировано в сферах образования – 26 фактов, правоохранительном блоке – 23, сельского хозяйства - 15, земельных отношений, здравоохранении по 4. Направлено в суд – 90, всего осуждено - 36.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Коррупция Шымкент
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