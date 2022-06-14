Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Наиболее коррумпированные органы назвали в Атырауской области

    14 Июня 2022, 19:25

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Число совершенных коррупционных преступлений увеличилось в 2022 году в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Несмотря на жесткие меры и наказания, уровень коррупционной преступности в регионе все еще остается высоким. Если в 2021 году выявлено 58 коррупционных преступлений, то за 5 месяцев этого года уже 59. Возросла выявляемость тяжких преступлений: в 2021 году- 26, за 5 месяцев этого года - 39. Возмещено в доход государства 1,1 млрд тенге. За совершение коррупционных преступлений к уголовной ответственности привлечены 83 человека (2021 год - 53, 5 месяцев 2022 года –30). В их числе 9 первых руководителей госорганов областного и городского уровней, 2 районного и 1 сельского уровней. За полтора года разоблачены 9 фактов системной коррупции»,- сообщили в Общественном совете при акиме Атырауской области.

    Наиболее коррумпированными органами в Атырауской области остаются акиматы всех уровней (22 факта), правоохранительная система (18), налоговая служба(11), сферы образования(11), сельского хозяйства (6).

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Коррупция Акимат
    Новости по теме
    Новости по теме
    Экс-заместителя акима Тараза экстрадировали в Казахстан из Грузии
    Один из районных акиматов СКО препятствовал работе фермера
    Подробности задержания бухгалтеров в отделе образования Талдыкоргана раскрыл аким
    Прокурор запросил девять лет лишения свободы для Арыстанбека Мухамедиулы
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка