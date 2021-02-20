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    Наиболее коррумпированные госорганы назвали в СКО

    20 Февраля 2021, 14:25

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Антикоррупционной службе рассказали орезультатах исследования «Мониторинг состояния коррупции в Казахстане», который проводил общественный фонд «Transparency Kazakhstan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента Агенства РК по противодействию коррупции, на Межведомственной комиссии руководитель ведомства Ернар Баянгазин сообщил, что по итогам исследования в регионе - оптимистичный взгляд на распространенность коррупции при получении госуслуг.

    «95% граждан и 99% бизнеса отмечают, что ни в одном ведомстве не сталкивались с возможностью или необходимостью решать вопросы неформальным путем. Вместе с тем наиболее коррумпированными госучреждениями обозначены поликлиники и больницы, полиция, налоговая и противопожарная службы, органы земельных отношений и градостроительства, ЦОНы, государственные детские сады и вузы. В них имели место две трети заявленных случаев неформального взаимодействия», - проинформировал Е. Баянгазин.

    Респонденты отметили, что в половине случаев инициаторами неформального решения вопроса являются работники госучреждений, в каждом четвертом – посредники.

    Е. Баянгазин добавил, что по результатам исследования, субъекты бизнеса области реже среднего показателя по стране сталкивались с необходимостью решения вопросов незаконным способом.

    «В части анализа портала «Открытый диалог», то большинство жалоб североказахстанцев направлено в адрес руководителя Администрации Президента РК - 40%, министра внутренних дел - 40%, министра юстиции - 20%.

    Несмотря на то, что показатели частоты попадания заявителей в ситуацию с неформальным решением вопроса невысоки, тем не менее, имеет смысл качественно иного взгляда на ситуацию. Материалы, содержащие полные результаты мониторинга, будут направлены заинтересованным госорганам области адресно», - подчеркнул Е. Баянгазин.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Бизнес Северо-Казахстанская область Коррупция Другие государственные органы Общество
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