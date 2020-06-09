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    Наибольшее снижение бизнес-активности приходится на оптовую и розничную торговлю - Минфин

    9 Июня 2020, 11:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Основную причину по неисполнению плана по доходам за пять месяцев текущего года рассказал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил министр финансов, в республиканский бюджет доходов поступило в сумме 2 трлн 111 млрд тенге, а план исполнен на 94,4%. Неисполнение плана по доходам (без учета трансфертов) составило 125 млрд тенге.

    «На неисполнение плана, на фоне внешних факторов, оказывают влияние принятые в период чрезвычайного положения меры по поддержке бизнеса. Уменьшение налоговых поступлений началось с апреля и продолжилось в мае месяце текущего года. Наибольшее снижение предпринимательской активности, по данным информационной системы «Электронные счета-фактуры», приходится на оптовую и розничную торговлю. Обороты по реализации товаров упали на 54% или на 1,2 трлн тенге в сравнении с маем 2019 года», - проинформировал глава Минфина.

    Цены по основным экспортным позициям в среднем снизились на 16,4% по сравнению с 5 месяцами 2019 года и на 13,2% - с начала года. Это, по словам Ерулана Жамаубаева, отразилось на налоговых поступлениях от горнодобывающей отрасли: снижение на 361 млрд тенге, темп снижения составил 43,6%.

    «47% из 1 796 крупных плательщиков корпоративного подоходного налога в республиканский бюджет в сравнении с пятью месяцами прошлого года снизили уплату авансовых платежей на 35% или на 119,5 млрд тенге. План по налогу на добавленную стоимость на товары внутреннего потребления (ТВП) не исполнен на 76 млрд тенге. Основная причина - рост суммы возврата НДС по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,8 раза или 167 млрд тенге. План по экспортной таможенной пошлине (ЭТП) на сырую нефть не исполнен на 4 млрд тенге», - сообщил Е. Жамаубаев.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Бизнес Экономика Минфин РК Налоги
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