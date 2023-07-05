Наибольшее распространение саранчовых ожидается в двух областях Казахстана - прогноз МСХ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В текущем году на территории Республики Казахстан прогнозируется распространение стадных саранчовых вредителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РК.

По прогнозам ведомства, распространение вредителей прогнозируется на площади 1 584,994 тысячи га, в том числе итальянского пруса – 1 302,251 тысяча га, азиатской саранчи – 206,793 тысячи га и марокской саранчи – 75,95 тысяч га.

Наибольшая площадь распространения стадных саранчовых ожидается в Актюбинской (669,015 тысяч га) и Костанайской (422,904 тысячи га) областях.

Из республиканского бюджета на борьбу со стадными саранчовыми вредителями выделено – 3,8 млрд тенге, предназначенных на закуп пестицидов услуг по их хранению транспортировке и применению.

Для борьбы со стадными саранчовыми в текущем году закуплены пестициды различного фитосанитарного назначения на площадь – 1,4 млн га. С учетом имевшегося запаса пестицидов (383,5 тысяч га) обеспеченная площадь составляет – 1,7 млн га.

В настоящее время в регионы доставлен весь необходимый объем пестицидов для проведения защитных мероприятий против стадных саранчовых.

Поставщики услуг по химическим обработкам проводят защитные мероприятия 212 единицами специальной опрыскивающей техники, в том числе 130 наземных вентиляторных опрыскивателя, 35 аэрозольных газогенераторов (ГАРД), 26 судов сверхлегкой авиации (СЛА) и 21 самолет. При необходимости количество техники будет увеличено.

Мониторинговые и защитные мероприятия проводятся в плановом порядке.

Кроме того, постоянно отслеживается ситуация с саранчовыми на приграничных территориях. Так, в соответствии с Соглашениями о взаимном сотрудничестве осуществляется обмен информацией о фитосанитарной обстановке с министерствами сельского хозяйства Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Республики Узбекистан и Кыргызской Республики.

В целях недопущения миграции саранчовых на сопредельные территории и исключение взаимных претензий в приграничных областях составляются планы совместных мониторинговых работ на приграничной территории.

Таким образом, со стороны Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан принимаются все меры по своевременному и качественному проведению работ против стадных саранчовых вредителей в текущем году.

«Вместе с тем, в социальных сетях и пабликах появляются фото и видео материалы о распространении саранчовых вредителей на территории той или иной области Казахстана. При этом используются фото и видеофайлы из других стран», - добавили в ведомстве.

Учитывая изложенное, Министерство сельского хозяйства Республики призывает отказаться от размещения заведомо ложной информации о распространении саранчовых, так как за распространение фейков предусмотрена административная и уголовная ответственность.