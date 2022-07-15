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    Наибольшее количество тяжелых случаев заболевания КВИ зафиксировали в Нур-Султане

    15 Июля 2022, 13:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Наибольшее количество реанимационных больных зафиксировали в Нур-Султане. Об этом сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наибольшее количество реанимационных больных отмечается в городе Нур-Султане – 11 пациентов. На ИВЛ – 1 ребенок в Жамбылской области», - сказала Ажар Гиният.

    Глава Минздрава уточнила, что основной контингент реанимационных больных, это лица старше 50 лет с сопутствующими заболеваниями.

    По данным ведомства, практически у всех пациентов имеются сопутствующие заболевания. Так, у 24,2% пациентов отмечается артериальная гипертония, у 9,1% - хроническая обструктивная болезнь легких, у 6,1% - ишемическая болезнь сердца, у 6,1% - сахарный диабет.

    Для оказания медицинской помощи пациентам с КВИ на уровне ПМСП организовано 2387 мобильных бригад по наблюдению за больными с КВИ, из них 1010 на селе.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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