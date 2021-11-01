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    Наиб имам Центральной мечети Алматы рассказал об отношении мусульман к вакцинам

    1 Ноября 2021, 14:56

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Наиб имам Центральной мечети Алматы Ержан Есим заявил, что ни в одной традиционной религии нет запрета на вакцинацию, наоборот, поддерживается стремление к сохранению здоровья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе брифинга РСК, он отметил, что все имамы следят за эпидемиологической ситуацией в городе.

    «Мы должны защитить свои семьи от коронавируса, позаботиться о благополучии друг друга. Вакцинация - единственное решение и жизненно необходима сейчас. Нужно помнить, что религия обязывает каждого должным образом заботиться о жизни и здоровье и искать способы предотвращения болезней. Вакцины применяют в ряде мусульманских стран, поэтому не стоит тратить время и рассматривать вакцины с халяльной и не халяльной стороны. Пришло время спасать жизни людей. Противники же вакцинации не имеют отношения к медицине», - считает священнослужитель.

    Он также рассказал, что по решению властей Саудовской Аравии мусульманские паломники для участия в большом и малом хадже к святым местам в Мекке и Медине должны пройти вакцинацию против коронавируса. Это решение было поддержано верующими во всем мире.

    Е. Есим подчеркнул, что переживать по поводу халяльности вакцин не стоит. К примеру, казахстанская вакцина QazVac получила сертификат соответствия общим требованиям халяль. Кроме того, QazVac эффективна против варианта «дельта». Ученые провели тест реакции нейтрализации, который показал высокий уровень антител у привитых отечественной вакциной.

    Наиб имам Центральной мечети Алматы призвал жителей принять активное участие в кампании по иммунизации, потому что на сегодня это единственный способ победить опасный вирус. Также он рекомендует не верить распространяемым слухам в интернете, не имеющим ничего общего с религией.

    «В исламе многократно заявляют о ценности человеческой жизни и необходимости ее сохранения как великого дара – аманата Всевышнего, поэтому в Коране всячески призывают к лечению и исцелению», - разъяснил имам строки из священной книги.

    По его словам, в Алматы большинство представителей религиозных объединений привилось, чтобы обезопасить себя и близких, а также показали своим прихожанам, что прививаться не только можно, но и необходимо.

    Добавим, что в Духовном управлении мусульман города Алматы поддерживают прививочную кампанию и ведут беседы с прихожанами на эту тему. По общему мнению духовенства, вакцинация для профилактики заболевания является «мубах», то есть разрешена.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Религия Здравоохранение Общество Коронавирус в РК Вакцинация
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