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    Находятся на складах временного хранения 125 нерастаможенных авто в РК

    19 Августа 2022 19:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В последнее время участились случаи временного ввоза иностранными гражданами транспортных средств для личного пользования, пребывающих на территорию Казахстана (в основном это граждане Грузии и Азербайджана). После чего транспортное средство передается во владение и пользование казахстанцам. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

    «Следует учесть, что временно ввезенные транспортные средства на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС), из третьих стран, являются иностранными товарами и находятся под таможенным контролем», - говорится в сообщении.

    В Комитете государственных доходов напоминают, что приобретать временно ввезенные транспортные средства, а также эксплуатировать такие машины на территории Казахстана можно только после таможенной очистки и соответственно уплаты причитающихся таможенных пошлин и налогов.

    «Наблюдается, что после ввоза иностранных транспортных средств для личного пользования, иностранные лица, которые завезли свои автотранспортные средства, через определенное время выезжают с территории Казахстана. То есть, это дает основание полагать, что данные автотранспортные средства были завезены на территорию ЕАЭС с целью уже передачи казахстанскому лицу. По окончанию срока временного ввоза (это 1 год) автомобили должны покинуть территорию ЕАЭС, а при не вывозе автомобилей будут приниматься соответствующие меры согласно действующего законодательства ЕАЭС», -сообщили в ведомстве.

    Комитетом организованы рейдовые мероприятия совместно с департаментами полиции, в соответствии с действующим законодательством такие транспортные средства будут задержаны.

    На сегодняшний день на склады временного хранения уже помещены 125 автомобилей. Работа в данном направлении продолжается.

    КГД МФ РК просит граждан Казахстана, при приобретении авто для личного пользования соблюдать законодательство РК.

    «Если Вы сомневаетесь в происхождении или законности приобретаемого авто, для уточнения проходили ли таможенную очистку и соответственно уплатили ли причитающиеся таможенные пошлины и налоги в Казахстане Вы вправе обратиться в контакт центр КГД по номеру 1414», - проинформировали в Комитете.
    #Транспорт #Минфин РК
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