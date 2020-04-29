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    Находящиеся за рубежом казахстанцы смогут бесплатно звонить на 1414

    29 Апреля 2020, 22:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Граждане Казахстана, которые находятся за границей, теперь могут связаться с оператором Единого контакт-центра 1414 посредством онлайн-аудиозвонка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АО «Национальные информационные технологии».

    Для того, чтобы бесплатно позвонить на 1414, пользователю необходимо зайти на портал egov.kz, в нижнем правом углу нажать на виджет «Виртуальный консультант». Во всплывающем окне необходимо нажать на иконку в виде наушников и совершить звонок.

    Чтобы связаться с оператором посредством виртуального консультанта, необходимо наличие микрофона и наушников.

    «К нам часто поступали обращения от граждан, которые находятся в других странах, чтобы мы предусмотрели возможность соединения с операторами call-центра 1414 через интернет, чтобы людям не приходилось тратиться на голосовые звонки через мобильного оператора. Сегодня такую возможность мы запустили. Если у человека есть интернет, он может связаться с консультантом 1414 и получить ответы на имеющиеся вопросы. Также, при разговоре с консультантом мы предусмотрели возможность прикрепления и отправки файлов любого формата, с размером не более 20 мегабайт», - рассказал Асет Турысов, председатель правления АО «НИТ».

    Отметим, что контакт-центр 1414 работает с 9:00 до 21:00 в будние дни и с 9:00 до 14:00 в субботу, воскресенье выходной. И за период режима ЧП более 366 тысяч казахстанцев были зарегистрированы в базе мобильных граждан.

    В период ЧП к работе контакт-центра привлечено более 2000 сотрудников ЦОНов, расширены пропускная способность каналов связи и производительность телефонии. Кроме того, еще около 1000 сотрудников ЦОН отвечают на видеозвонки граждан, которые обращаются за получением консультации, а также идентификации личности для регистрации в Базе мобильных граждан и онлайн-оформлении ЭЦП.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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