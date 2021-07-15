Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.45 eur/kzt 476.27

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 62.81
Прогноз погоды
Астана+35+37℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Находящиеся в непростой ситуации мусульмане могут не делать жертвоприношение  – Верховный муфтий

    15 Июля 2021, 16:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы объяснил, кому нужно совершить жертвоприношение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Жертвоприношение для богатого человека в дни Курбан айта является мотивацией. По шариату «богатым» считается человек, у которого поголовье скота большое. Размер поголовья – 40 овец или 40 коз, или 30 голов крупного рогатого скота или 5 верблюдов. В то же время более 85 граммов золота стоит 1 230 000 тенге. Не нужно совершать пожертвование малоимущим мусульманам», - сказал Наурызбай кажы Таганулы на брифинге в СЦК.

    По словам Верховного муфтия, в дни Курбан айта пожертвования, уделение внимания безнадзорным пожилым людям, сиротам и многодетным семьям – дело благотворительное.

    «Благодаря раздаче жертвенного мяса нуждающимся, любовь и привязанность среди мусульман возрастают. В то же время они избавляются от таких качеств, как жестокость, скупость, и заменяют его добродетелями милосердия, щедрости, смирения. Аллах принял нашу жертву и благословил два мира!» - отметил Наурызбай кажы Таганулы.

    Напомним, сайт qurban2021.kz сайт будет запущен сегодня в 15: 00 и будет работать до 22 июля. Граждане, желающие пожертвовать, могут подать свои заказы в этот период. Через этот сайт нуждающиеся по всей республике могут обратиться за получением жертвенного мяса с 17 июля.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Религия Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Телемарафон ко Дню государственных символов запустят в Астане
    День защиты детей отметили в Таразе
    В эпицентре событий: как проходят будни столичных спасателей
    Казахстанские женщины бесплатно обучатся IT-профессиям
    Популярное
    1 В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
    2 Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
    3 Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
    4 В Астане стартовал чемпионат Казахстана по бочча
    5 Важное из визита Президента в Алматы