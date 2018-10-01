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Находящиеся в межгосударственном розыске иностранцы задержаны в Карагандинской области

5 Октября 2018 07:47 125
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Находящиеся в межгосударственном розыске иностранцы задержаны в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области задержаны двое иностранцев, находящихся в межгосударственном розыске, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДВД области.    

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Сотрудниками отдела криминальной полиции  и участковыми инспекторами полиции  УВД Бухар-Жырауского района в селе Уштау задержана 44-летняя гражданка Российской Федерации, разыскиваемая Республикой Башкортостан по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Она нарушила подписку о невыезде и уехала в Казахстан.

В Балхаше задержан 34-летний россиянин, разыскиваемый за хранение наркотиков.

 

 

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Ключевые слова: Происшествия, Россия, Карагандинская область,
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Автор:

Гульзат Сахова

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