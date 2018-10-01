Находящиеся в межгосударственном розыске иностранцы задержаны в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области задержаны двое иностранцев, находящихся в межгосударственном розыске, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДВД области.

Сотрудниками отдела криминальной полиции и участковыми инспекторами полиции УВД Бухар-Жырауского района в селе Уштау задержана 44-летняя гражданка Российской Федерации, разыскиваемая Республикой Башкортостан по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Она нарушила подписку о невыезде и уехала в Казахстан.

В Балхаше задержан 34-летний россиянин, разыскиваемый за хранение наркотиков.