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Находящиеся в межгосударственном розыске иностранцы задержаны в Карагандинской области
5 Октября 2018 07:47 125
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КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области задержаны двое иностранцев, находящихся в межгосударственном розыске, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДВД области.
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Сотрудниками отдела криминальной полиции и участковыми инспекторами полиции УВД Бухар-Жырауского района в селе Уштау задержана 44-летняя гражданка Российской Федерации, разыскиваемая Республикой Башкортостан по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Она нарушила подписку о невыезде и уехала в Казахстан.
В Балхаше задержан 34-летний россиянин, разыскиваемый за хранение наркотиков.
Ключевые слова: Происшествия, Россия, Карагандинская область,
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