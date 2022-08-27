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    Находящегося в розыске подозреваемого в убийстве задержали в Шымкенте

    27 Августа 2022 16:37

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Шымкенсткие полицейские задержали подозреваемого в убийстве, который находился в розыске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    26 июня в Аль-Фарабийское РУП департамента полиции Шымкента поступило сообщение от бригады скорой помощи об обнаружении трупа женщины.

    При прибытии на место происшествия следственно-оперативной группой установлена личность погибшей 32-летней гражданки.

    Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части третьей статьи 106 УК РК. Подозреваемым признан 38-летний гражданин, в отношении него заочно избрана мера пресечения «содержание под стражей», он был объявлен в розыск.

    27 августа подозреваемый был задержан и помещен под стражу в изолятор временного содержания. В настоящее время расследование продолжается.



    Фото: polisia.kz
    Борьба с преступностью Происшествия Шымкент
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