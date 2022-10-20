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    Находящегося в международном розыске скотокрада задержали полицейские ВКО

    20 Октября 2022, 19:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Находящегося в международном розыске скотокрада задержали полицейские ВКО. Мужчина скрывался в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В начале сентября в отдел полиции Тарбагатайского района с заявлением о скотокрадстве обратился местный житель, с вольного выпаса у него было похищено 36 лошадей. По данному факту незамедлительно была собрана следственная-оперативная группа с участием сотрудников департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

    22 сентября на территории Зайсанского района было установлено местонахождение похищенного скота, который после вернули потерпевшему. По имеющейся информации к данным кражам и другим аналогичным преступлениям причастен 63-летний житель Зайсанского района, который скрылся в неизвестном направлении. 5 октября мужчину объявили в межгосударственный розыск.

    В ходе проведения поисковых мероприятий, 19 октября сотрудники УКП ДП ВКО и УКП ДП Астаны задержали скотокрада, после он был водворен в следственный изолятор Астаны.

    По имеющейся информации, он причастен к шести фактам скотокрадства в период с 2018 по 2022 годы на территории Тарбагатайского района. В настоящее время потерпевшим возвращено 70 голов ранее похищенного скота. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188-1 УК РК.


    Фото: polisia.kz


    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью Происшествия
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