Находящегося в международном розыске скотокрада задержали полицейские ВКО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Находящегося в международном розыске скотокрада задержали полицейские ВКО. Мужчина скрывался в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В начале сентября в отдел полиции Тарбагатайского района с заявлением о скотокрадстве обратился местный житель, с вольного выпаса у него было похищено 36 лошадей. По данному факту незамедлительно была собрана следственная-оперативная группа с участием сотрудников департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

22 сентября на территории Зайсанского района было установлено местонахождение похищенного скота, который после вернули потерпевшему. По имеющейся информации к данным кражам и другим аналогичным преступлениям причастен 63-летний житель Зайсанского района, который скрылся в неизвестном направлении. 5 октября мужчину объявили в межгосударственный розыск.

В ходе проведения поисковых мероприятий, 19 октября сотрудники УКП ДП ВКО и УКП ДП Астаны задержали скотокрада, после он был водворен в следственный изолятор Астаны.

По имеющейся информации, он причастен к шести фактам скотокрадства в период с 2018 по 2022 годы на территории Тарбагатайского района. В настоящее время потерпевшим возвращено 70 голов ранее похищенного скота. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188-1 УК РК.





Фото: polisia.kz



