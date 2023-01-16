Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.29 eur/kzt 501.21

    rub/kzt 6.87 cny/kzt 68.83
Прогноз погоды
Астана-14-16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Находящегося в международном розыске преступника задержали в ВКО

    16 Января 2023, 14:51

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Преступник, находящийся в международном розыске, задержан в ВКО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории города Усть-Каменогорска задержан уголовный преступник, который длительное время скрывался от правоохранительных органов Республики Таджикистан за совершение тяжкого преступления. 27-летний мужчина скрывался от органов уголовного преследования за мошенничество.

    В августе 2021 года, войдя в доверие потерпевшему под видом приобретения для него визы в Республику Латвия и отправки в указанную страну, злоумышленник обманным путем получил у него 2 325 долларов США. В отношении него УМВД Согдийской области Республики Таджикистан было заведено розыскное дело по ст.247 ч.2 УК РТ с избранием меры пресечения в виде содержания под стражей.

    Спустя некоторое время местонахождение обвиняемого было установлено на территории Республики Казахстан. В январе этого года разыскиваемый задержан и депортирован в Республику Таджикистан.


    Фото: polisia.kz
    Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью Таджикистан МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Стажер в столичном супермаркете оформила кредиты на своих коллег на 4 млн тенге
    Аферистка оформила кредит на 1,5 млн тенге на жительницу Туркестанской области
    Бывшее руководство рынка «Алтын Орда» объявлено в международной розыск
    Жамбылские полицейские нашли пропавшего двухлетнего ребенка
    Популярное
    1 Школьникам и студентам колледжей не будут продлевать дистанционку в Алматы
    2 На дистанционку перейдут школьники Семея и Жамбылской области
    3 Крупный завод в СКО выставили на торги
    4 Убыточными назвал поезда «Тальго» Премьер-Министр РК
    5 На сколько обновился состав Сената
    Новости партнеров